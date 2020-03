Koronawirus w Opolu. Jak epidemia wpłynie na miejskie inwestycje?

Na terenie dawnego dworca PKS w Opolu powstaje centrum przesiadkowe Opole Główne - wielopoziomowy parking na około 350 samochodów oraz osiem stanowisk postojowych dla autobusów komunikacji pozamiejskiej. We wtorek prace przebiegały tam jak co dzień. Robotnicy korzystali z ciężkiego sprzętu do wykonywania wykopów oraz układali zbrojenia.