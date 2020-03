Lidl buduje nowy sklep w Opolu. Zmiany czekają też obiekt przy ul. Okulickiego

Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa komunikacji korporacyjnej w Lidl Polska informuje, że nowy obiekt będzie miał około 1100 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. Zwracaliśmy się też o podanie daty otwarcia, ale sieć jeszcze o nim nie informuje.

Nowy sklep Lidl powstaje naprzeciwko budynku, w którym już od kilku lat działa sklep tej sieci. Od pracowników słyszymy, że najpewniej będzie on przeniesiony do nowego obiektu. Aleksandra Robaszkiewicz tego nie potwierdza zaznaczając, że nie ma jeszcze decyzji co do przyszłości tego sklepu.