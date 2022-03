Mamy nieuleczalnie chorych dzieci przejdą niesamowitą metamorfozę. Pomysł opolanki sprawił, że ruszyła lawina

- To miała być spontaniczna akcja wśród moich znajomych. Chciałam sprawić radość cichym wojowniczkom, które walcząc każdego dnia o życie swoich pociech nawet nie myślą o własnych przyjemnościach – mówi Magdalena Starczewska, opolanka, która na co dzień zajmuje się PR-em Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. – Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu ma pod skrzydłami nieuleczalnie chorych podopiecznych. Chciałam, aby każda z ich mam (jest ich 26 – przyp. red.), z okazji Dnia Kobiet, dostała po jednym voucherze do kosmetyczki lub do fryzjera. Odzew był tak wielki, że panie dostały ich aż siedem. Były wśród nich m.in. zaproszenia do kina, teatru i do papugarni, karnety na fizjoterapię czy jogę, voucher na kawę i ciastko, ale też na warsztaty ceramiki. Dodatkowo, każda z pań otrzymała drobne upominki, np. świecę sojową, książkę czy bransoletkę. Podarków było tyle, że nie sposób nawet wszystkich wymienić.