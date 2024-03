Marszałek Hołownia komentuje aferę swojego posła. „Jeśli potwierdzą się zarzuty, będę rekomendował zakończenie współpracy z posłem Gomołą”

Po tym, jak nto ujawniło w piątek (8 marca) taśmy posła Gomoły, na których nakłania kandydata w wyborach do ominięcia oficjalnego finansowania kampanii, marszałek Hołownia wyraźnie zaznaczył, że jego partia rozpoczęła już proces wyjaśniania sprawy.

- Jesteśmy na etapie naszych wewnętrznych wyjaśnień w partii w tej sprawie. Chcemy usłyszeć, co sam poseł Gomoła ma do powiedzenia w swojej sprawie, jak on widzi te wydarzenia, które zostały teraz opublikowane – stwierdził w piątek w Sejmie Szymon Hołownia.