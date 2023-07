Mateusz Fila spoczął na cmentarzu w Kluczborku. Tragicznie zmarłego 36-latka wspominają osoby, które z nim współpracowały

O poważnym traktowaniu przez Mateusza harcerstwa i wychowania, które harcerstwo oferuje, świadczą słowa wypowiedziane w kazaniu pogrzebowym.

- Mateusz wszedł na drogę doskonałości. Chciał jej dla siebie i dla innych. Wybierając dla drużyny numer siedem, zapisał, że jest to numer Bożej doskonałości, do której dąży się w służbie Bogu, Polsce i bliźniemu. Zostawił ten drogowskaz, aby rozpalał w kolejnych sercach chęć do służby, a jednocześnie, by piąć się wyżej, piąć się ku szczytom – wspominał o. Kazimierz Golec OFMCap, kapelan harcerski.