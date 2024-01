Miasto Krnov walczy z piratami drogowymi. Kolejne fotoradary staną tuż przy granicy

Krnov (polska nazwa to Karniów) to czeskie miasto położone zaledwie kilkanaście kilometrów od Głubczyc i jedynie 4 km od Pietrowic Głubczyckich. Droga przez Krnov to popularna trasa na południe, m.in. do Austrii. Jak informuje portal dennik.cz, na niektórych krnovskich ulicach kierowcy jeżdżący zgodnie z dozwoloną prędkością 50 km/h stanowią statystyczną mniejszość.