Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzono w Niemodlinie. Zasłużeni w trosce o dziedzictwo kulturowe otrzymali odznaki od ministra

Wszystko to, co znajduje się w sferze duchowej, w sferze koncepcji myślowych i tradycji jest właśnie dziedzictwem niematerialnym.

- To też gesty, codzienne rytuały witania się i żegnania, obrzędy rodzinne, czy wiedza o tym jakie zioła zerwać i co z nich zrobić, słowem dziedzictwem niematerialnym jest wszystko to, co jest wytworem działalności człowieka a nie pozostawia trwałych śladów – dodaje dr Joanna Banik.