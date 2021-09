Międzypokoleniowe Zawody „Od jeziora do jeziora". Co będzie się działo w sobotę w Dobrzeniu Wielkim?

Zawody i zabawy rozgrywane są pomiędzy dwoma akwenami: "Balaton” i „Okoniówka”, stąd nazwa imprezy "Od Jeziora do Jeziora".

- Każdy fan sportu, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie - zapewnia Ewa Holeksa, prezes Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Talent w Dobrzeniu Wielkim, które organizuje wydarzenie.

Impreza rozpocznie się w sobotę (11.09) o godz. 9.30 na kąpielisku "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim. W programie jest biegi dla dzieci, bieg na 5 i 10 kilometrów, marsz z kijkaminordic walking oraz... bieg specjalny w kaloszach.

- Przez kilka lat staraliśmy się o status imprezy cyklicznej. Chyba nam się to udało, ponieważ co roku zwiększała się liczba uczestników i obserwatorów tej imprezy - mówi Ewa Holeksa. - Najmłodsi uczestnicy mieli 1,5 roku. Najstarszy uczestnik biegu - 82 lata. W związku z tak wielką amplitudą wiekową dystanse są również zróżnicowane: od 100 m dla najmłodszych do 10 km dla wytrawnych biegaczy, aby zachować proporcje stosownie do możliwości.