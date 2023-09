Mieszkańcy mówią "nie" dla budowy centrum logistycznego w Świerklach. "To barbarzyński pomysł"

Przeciwko powstaniu centrum świadczy też to, że nie ma tu odpowiedniej infrastruktury drogowej. Jedyna droga, jaka prowadzi do Świerkli, to ta z Czarnowąs. Jest to piękna, ale bardzo wąska aleja dębowa.

- Na co dzień jeżdżąc do Opola mamy problem z wymijaniem autobusu MZK, nie mówiąc o tym, co by się tu działo, gdyby 1500 tirów na dobę miało tędy jeździć – mówi Ryszard Sobieszczański.

Inwestor mówił wprawdzie o poszerzeniu drogi i połączeniu jej z obwodnicą, która dochodzi do elektrowni, ale to wiązałoby się z wycięciem dębów. Dlatego Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze chce ochronić tę aleję i wpisać ją do rejestru jako pomnik przyrody.