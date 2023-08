Uniwersytet Opolski prowadzi II turę naboru na studia. Uczelnia ma szeroki wachlarz propozycji dla młodszych i starszych

W tym roku Uniwersytet Opolski przygotował dla studentów 2894 miejsca na studiach stacjonarnych licencjackich, jednolitych magisterskich i inżynierskich. Z tego po pierwszej turze naboru zajęte jest już ponad 2 tys. Na listach rezerwowych wciąż znajduje się blisko 2,6 tys. kandydatów. W ramach I tury rekrutacji na UO wpłynęło prawie 9,5 tys. opłaconych rejestracji. To o 1,5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni dużym zainteresowaniem kandydatów naszą ofertą w czasach wyraźnie widocznego niżu demograficznego – mówi prorektor UO ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO.

Jak wskazuje prof. Pisarek, o problemach demograficznych świadczy choćby fakt, że w skali województwa opolskiego w tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło ok. 500 osób mniej, niż przed rokiem. W skali kraju liczba maturzystów była mniejsza o ok. 16 tys. maturzystów.