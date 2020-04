Modelatornia online. Teatr im. Jana Kochanowskiego czeka na młodych artystów

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do młodych artystów (25-35 lat), którzy obecnie znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. Termin składania prac mija 26 kwietnia. Rozpatrywane będą tylko nowe prace, przygotowane z uwzględnieniem wymogów konkursu.

- Liczymy na projekty, które będą nie tylko atrakcyjne dla widza online, ale odpowiedzą również na wyzwania nowej rzeczywistości. Ze względu na specyfikę konkursu i brak dostępu do sceny teatralnej, szukamy projektów z obszarów identyfikowanych jako video art, video performance, sound art, net art, VR, AR oraz innych form możliwych do zaprezentowania kanałami internetowymi teatru - mówi Beata Marcinowicz z Teatru Kochanowskiego.

"Mamy nadzieję, że konkurs Modelatornia Online zainspiruje inne instytucje do wsparcia artystów w tej trudnej chwili, stwarzając warunki do twórczego zaangażowania się w walkę z ekonomicznymi oraz społecznymi konsekwencjami COVID-19. Jednocześnie Teatr Kochanowskiego deklaruje przedłużenie działań online w sferę sceny Modelatornia. Po zakończonej izolacji i remoncie teatru, raz w miesiącu będziemy udostępniać eksperymentalną przestrzeń naszego teatru do prezentacji projektów profesjonalnego niezależnego obiegu. Zespoły otrzymają wparcie działów techniki i promocji teatru oraz zostanie im przekazany całkowity zysk ze sprzedaży biletów" - czytamy w przesłanym komunikacie.