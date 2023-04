Mural Zbigniewa Wodeckiego w Opolu. Dzieło powstanie na placu św. Sebastiana. Wiemy, jak będzie wyglądało

- Opolska trasa „Muzycznych murali”, która znana jest już nie tylko w Polsce, ale także na świecie, wzbogaci się o nowe dzieło poświęcone jednemu z najważniejszych artystów związanych z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Jestem przekonany, że będzie to odpowiedni hołd złożony Zbigniewowi Wodeckiemu – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

- Jestem przekonana, że mojemu tacie na pewno ten mural przypadałby do gustu. Nie dość, że jest piękny, to jeszcze powstanie w szczególnym miejscu, jakim jest Opole, czyli w Stolicy Polskiej Piosenki. Mój tata kochał Opole i spędził w tym mieście sporo swojego czasu – tłumaczy Katarzyna Wodecka-Stubbs, córka i prezes Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego.

Mural wpisuje się w przestrzeń staromiejską Opola

- Zależało mi na tym, aby był to portret przedstawiający sylwetkę Zbigniewa Wodeckiego wielowymiarowo, bo takim właśnie był artystą. Musiałem jednak zawęzić pole interpretacyjne do trzech punktów. Wybrałem wokal, z którego słynął, trąbkę i oczywiście skrzypce, które zawsze mu towarzyszyły na scenie – wyjaśnia Marcin Czaja.

Jury konkursowe zwróciło z kolei uwagę, że poziom prac zgłoszonych do konkursu był bardzo wysoki, jednak to praca Marcina Czai wyróżniała się wyjątkowy stylem, który idealnie wpasowuje się w zabytkową część Opola.

- Szukaliśmy projektu, który nie będzie kopią zdjęcia, ale będzie artystyczną opowieścią i to udało nam się osiągnąć – podkreśla dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Mural zostanie namalowany w zaledwie kilka dni. Jego autor przewiduje, że zajmie mu to mniej niż tydzień. Na jego uroczyste odsłonięcie przyjdzie nam jednak poczekać do początku czerwca, kiedy to odbędzie się jubileuszowa, 60. edycja opolskiego festiwalu.

Mural powstanie przy ul. Krupniczej 4 w Opolu