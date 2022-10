Na Opolszczyźnie powstały punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Gdzie je znajdziecie?

Jesteśmy gotowi do akcji rozdawania tabletek z jodkiem potasu, które blokują przyjmowanie przez tarczycę radioaktywnego jodu, na wypadek gdyby w powietrzu znalazło się radioaktywne skażenie po awarii czy uszkodzeniu elektrowni atomowej. Wojewoda opolski na stronie urzędu wojewódzkiego opublikował listę miejsc, gdzie można się będzie zgłosić po tabletkę i ulotkę z zasadami stosowania, jeśli w ogóle minister spraw wewnętrznych ogłosi takie zagrożenie.

Władze państwowe dostarczyły zapas tabletek do urzędów gmin, które miały ustalić listę miejsc ich rozdawania i zapewnić personel do ewentualnej obsługi. To głównie szkoły, siedziby urzędów gmin, biblioteki, apteki, przychodnie zdrowia czy szpitale. Na wsiach – remizy OSP, świetlice wiejskie czy domy kultury. Tabletki już tam są i na wypadek zagrożenia możemy je tam nieodpłatnie otrzymać bez większych formalności. Można także tabletki otrzymać dla swoich bliskich.