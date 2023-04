Noc Konfesjonałów 2023 w diecezji opolskiej. Sprawdź, gdzie w regionie organizowana jest nocna i wieczorna spowiedź

- Żeby dobrze przeżyć święte Triduum Paschalne, trzeba pojednać się z Panem Bogiem. Żeby Pan Bóg mógł zmartwychwstać również w naszym życiu, a udział nasz w liturgii był całkowicie pełny, trzeba wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania - tłumaczy ks. Paweł Chyla, szef wydziału duszpasterskiego w Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Przykazania kościelne zobowiązują wiernych do przyjmowania Komunii świętej w okresie Wielkiej Nocy oraz przynajmniej raz w roku do przystępowania do spowiedzi świętej. Z tego względu w okresie Wielkiego Tygodnia kolejki do konfesjonałów są wyjątkowo długie.

Aby ułatwić chętnym pojednanie z Panem Bogiem, szczególnie tym zapracowanym, od kilku lat w Wielkim Tygodniu organizowana jest Noc Konfesjonałów. Również w tym roku w ramach inicjatywy będzie można przystąpić do sakramentu pokuty w godzinach wieczornych i nocnych.