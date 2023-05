Noc Muzeów 2023 w Opolu już 13 maja. Muzea będą otwarte za darmo. Jakie atrakcje na nas czekają?

„Noc Muzeów”, to okazja, by spojrzeć na instytucje kulturalne z nowej perspektywy lub odkryć je na nowo zupełnie za darmo. 13 maja (w sobotę) muzea i atrakcje turystyczne będą otwarte dla wszystkich od godz. 18.00 do północy.

- Tegoroczna edycja "Nocy Muzeów" będzie rekordowa, pod względem liczby instytucji, jakie się do niej włączyły - mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor departamentu kultury i dziedzictwa regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. - Na dodatek w tym roku przyświeca nam niezwykle trafny cytat „Nic dwa razy”, który towarzyszy wydarzeniu z okazji setnej rocznicy urodzin Noblistki, Wisławy Szymborskiej.

Przemysław Zych, zastępca prezydenta Opola zauważył, że miasto aktywnie włączyło się w to wydarzenie, a dzięki temu turyści będą mogli zobaczyć także miasto nocą np. wchodząc na Wieżę Piastowską.