Nowa Lewica chce dużej podwyżki płac dla pracowników sfery budżetowej

„Bez nas państwo nie istnieje" to hasło pracowników sfery budżetowej. Nowa Lewica na dzisiejszej konferencji w Opolu poinformowała, że podpisuje się z postulatami podwyżek w budżetówce.

Jerzy Przystajko zwrócił uwagę, że hasło „Powołaniem się nie najem" trafnie opisuje sytuację pracowników sfery budżetowej. Nowa Lewica postuluje, by pensje tych pracowników nigdy nie spadały poniżej poziomu 130 procent pensji minimalnej.

- Godna płaca to poczucie bezpieczeństwa, niezależności i wolności. To też warunek, że pracownik nie będzie czuł wstydu za pracę, którą wykonuje. Władza oszczędza na swoich pracownikach, a przez to obywatele przestają mieć zaufanie do usług publicznych – mówiła Kamila Jarońska, nauczycielka, kolejna kandydatka Lewicy. - Kryzys widać teraz w edukacji, kiedy już teraz w opolskim jest 800 wakatów nauczycieli, a w całej Polsce 20 tysięcy.