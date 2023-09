Trzecia Droga na Opolszczyźnie już tylko na papierze? Politycy Polski 2050 dystansują się od swoich koalicjantów z PSL

Adam Gomoła, który jest „jedynką” na liście Trzeciej Drogi, zorganizował w piątek (1 września) spotkanie z mediami, na którym omawiał trudną sytuację nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w kontekście rozpoczynającego się roku szkolnego. O tym, że taka konferencja jest organizowana, koalicjanci z PSL dowiedzieli się… od dziennikarzy.

Partia Szymona Hołowni ani nie poinformowała o konferencji swoich koalicjantów, ani ich na tę konferencję nie zaprosiła.

To wyraźny sygnał, że politycy Polski 2050 chcą zachować pewny dystans od PSL i niekoniecznie widzą swoją przyszłość w ścisłej współpracy z tym ugrupowaniem. Tworzy to jednak problem wizerunkowy dla Trzeciej Drogi i to już na początku kampanii wyborczej.