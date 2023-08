Zgrzyt na opozycji. Mniejszość Niemiecka ze swoim kandydatem do Senatu. Starosta Henryk Lakwa powalczy z Piotrem Woźniakiem i kandydatem PiS

Lewicowy kandydat solą w oku dla Mniejszości Niemieckiej

- Rozpoczynałem pracę społeczną od szczebla gminy. Moją motywacją zawsze było by mieszkańcy naszej ziemi mogli godnie żyć i się rozwijać. Od początku jestem związany z lokalną społecznością. Obecnie widzę jak bardzo próbuje się scentralizować nasz region i cały kraj, jak zabiera się samorządom możliwość podejmowania podstawowych decyzji. Jak kawałek po kawałku, coraz bardziej zmniejsza się fundusze, które pozwalają na remonty dróg, wspieranie szkół czy przedszkoli, czy na działania na rzecz seniorów. To wzbudza we mnie głęboki sprzeciw – mówi Lakwa.

Piotr Woźniak będzie zabiegał o głosy mniejszości niemieckiej

Polityk lewicy podkreślił również, że szanuje wszystkich mieszkańców powiatu opolskiego narodowości niemieckiej, jednocześnie wskazując, że jego uwagi dotyczą jedynie decydentów z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

- Szkoda, że MN nie wyciągnęła wniosków z wcześniejszych wyborów, gdy złamała pakt senacki i te wybory w każdym z tych okręgów przegrała – dodał.

Woźniak nawiązuje do wyborów z 2019 roku, gdy w wyborach do senatu z okręgu opolskiego Rafał Bartek z MN przegrał z Markiem Kawą z PiS oraz Danutą Jazłowiecką z PO, którą wsparły pozostałe komitety wyborcze opozycji i to ona zdobyła mandat senatora. Podobnie było we wschodniej części województwa, gdzie Beniamin Godyla z Platformy Obywatelskiej pokonał swoich dwóch kontrkandydatów: Bogdana Tomaszka (PiS) i Romana Kolka (Mniejszość Niemiecka).