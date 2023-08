Nowa ustawa o emeryturach pomostowych. Przejście ku lepszym warunkom pracy i zabezpieczeniu dla pracowników

- Jest to istotny krok ku większej stabilności zatrudnienia dla osób, które są szczególnie narażone na ryzyko utraty pracy – tłumaczy przewodniczący Brzęczek.

Nowe przepisy umożliwiają tym pracownikom dalsze świadczenie pracy w przypadku zwolnienia, aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Większe bezpieczeństwo pracowników i lepsze wynagrodzenia

Zmiany te są również korzystne dla związków zawodowych. W ramach nowelizacji podniesiono limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 500 zł do 840 zł rocznie.

- Jest to ważny krok dla umocnienia pozycji związków i umożliwienia im efektywnego działania na rzecz pracowników – podkreśla przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Wspomniane zmiany to część większego planu działań na rzecz pracowników, który został zawarty w porozumieniu podpisanym między rządem a NSZZ "Solidarność" w czerwcu tego roku. Dariusz Brzęczek przypomina, że porozumienie to przyniosło również korzyści dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, którzy otrzymują dodatek w wysokości 600 zł brutto od kwietnia do końca 2023 roku.