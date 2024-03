Nysa będzie stolicą kobiecej siatkówki. W weekend Finał Pucharu Polski. Ważna impreza wraca do Hali Nysa

16 i 17 marca w Nysie odbędzie się turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet. Już po raz siódmy z rzędu kibice w Nysie będą mogli emocjonować się siatkówką na najwyższym poziomie.

W składach ekip walczących o udział w marcowym turnieju są siatkarki, które tworzą biało-czerwoną drużynę Stefano Lavariniego. Przypomnijmy, że polskie siatkarki w minionym roku wywalczyły historyczne, pierwsze medale Ligi Narodów oraz w Łodzi zdobyły przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

– Kolejny raz zapraszamy do Nysy wszystkich kibiców kobiecej siatkówki. Cieszymy się, że najlepsze polskie drużyny znów przyjadą do naszego miasta, a za nimi kibice żeńskiej siatkówki. Zapraszamy do naszego pięknego miasta, które ma do zaoferowania bardzo wiele atrakcji – mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.