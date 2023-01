Odnawialne źródła energii receptą na kryzys energetyczny. PSL wspólnie z Polską 2050 o sposobie na niższe rachunki za prąd

- Wzrost cen energii odbija się negatywnie na gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i firmach oraz samorządach. Stosowane przez rząd tzw. tarcze są jedynie leczeniem objawów, a nie przyczyn tej fatalnej sytuacji – tłumaczył Marcin Oszańca, prezes PSL na Opolszczyźnie.

Zwrócił także uwagę, że Polska w 2022 roku na ETS (unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO₂) zarobiła ok. 22 miliardy zł, a co najmniej połowa tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona na cele klimatyczne.

- Pieniądze, które miały służyć rewolucji energetycznej i modernizacji linii przesyłowych, zostały spożytkowane przez partię rządzącą. Do dzisiaj nie wiemy, co dokładnie zostało za to kupione – wskazywał prezes Oszańca.

Zdaniem Piotra Sitnika z Polski 2050 rząd PiS uzależnił Polskę od dostaw rosyjskiego węgla, a gdy go zabrakło z powodu sankcji, w kraju przez wiele miesięcy był problem z zakupem węgla przez obywateli.