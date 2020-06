Odra Opole przegrała u siebie z GKS-em Jastrzębie w meczu 24. kolejki Fortuna 1 Ligi [ZDJĘCIA]

Wydawało się wtedy, że zupełnie nieatakowany Patryk Janasik spokojnie zgra wtedy piłkę głową do bramkarza Odry Mateusza Kuchty. Tak rzeczywiście zrobił, tyle że ... golkiper opolan również wyszedł do długo szybującej piłki i nastąpiło nieporozumienie. Na tyle kosztowne, że futbolówka niespiesznie wtoczyła się do siatki. To był cios, który definitywnie podciął skrzydła opolanom. Mieli oni czego żałować, bo przynajmniej punkt był zdecydowanie w ich zasięgu.

Wspomniany Janasik był absolutnie największym pechowcem meczu, ponieważ zanim strzelił kuriozalnego samobója, to od niego zaczęło się wszystko co dobre dla Odry. To on bowiem w 52. minucie popisał się znakomitą indywidualną akcję, by na jej końcu, po zejściu do środka idealnie obsłużyć czyhającego po lewej stronie Arkadiusza Piecha. Ten długo się nie zastanawiał i potężnym kropnięciem lewą nogą z narożnika pola karnego nie dał żadnych szans na skuteczną interwencję bramkarzowi GKS-u Mariuszowi Pawełkowi.