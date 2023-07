OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils 52:38. Punktem zwrotnym było spięcie zawodników. Zdjęcia z meczu i trybun

Paradoksalnie w tym momencie doszło do zwrotnego punktu w całej rywalizacji ... na niekorzyść przyjezdnych. Po zakończeniu biegu doszło bowiem do spięcia pomiędzy Worrallem a Polisem. Zaczął je Brytyjczyk, uderzając przeciwnika w kask. Polis nie omieszkał mu oddać jeszcze na torze, a do kolejnego spięcia między nimi doszło już w parku maszyn. Po analizie tej sytuacji, sędzia zawodów uznał Worralla głównym jej prowodyrem i ukarał go czerwoną kartką, oznaczającą wykluczenie z udziału w dalszej części spotkania. Polis otrzymał żółty kartonik i ... od tego momentu na torze zaczęło mu iść wyraźnie lepiej.