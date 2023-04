Oleska Laguna przejdzie modernizację. Kryta pływalnia w Oleśnie ze 106-metrową zjeżdżalnią to jeden z największych basenów na Opolszczyźnie

Wodę w basenie będzie podgrzewał moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 20 kWe i mocy cieplnej 39 kWt. Kotłownia na gaz ziemny pozostanie i uruchamiana będzie tylko wtedy, gdy pompa ciepła nie będzie w stanie sama dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła do pomieszczenia (czyli stanowić będzie tzw. szczytowe źródło ciepła).

Oleska Laguna - kryta pływalnia w Oleśnie z atrakcjami

Kryta pływalnia „Oleska Laguna” to kryta pływalnia, oddana do użytku w 2010 roku. To jeden z największych na Opolszczyźnie basenów.