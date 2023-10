Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Rozpoczęło się głosowanie na najlepsze zdjęcie. Zobacz je wszystkie [ZDJĘCIA]

Głosowanie na najlepsze zdjęcie w kategorii online trwa do 23 października 2023 r. do godziny 16:00. Rywalizacja jest bardzo zacięta, niektóre zgłoszone fotografie już mają ponad 300 polubień .

Oleski Konkurs Fotograficzny - do kiedy można przesyłać zdjęcia

Organizatorami są Miejski Dom Kultury w Oleśnie oraz FotoDedyk.

Tradycyjnie są trzy kategorie tematyczne: jeden o tematyce związanej z Olesnem, drugi z przyrodą, a trzeci – abstrakcyjny.

W tym roku kategorie konkursowe to:

Tajemnicze Olesno

Ekspresja

Moje najładniejsze zdjęcie

Każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy we wszystkich trzech kategoriach. Może to być pojedyncze zdjęcie lub fotoreportaż do 5 zdjęć. Muszą to być odbitki fotograficzne w formacie 30 x 21 cm.

Na każdym zdjęciu powinna znajdować się kategoria oraz pseudonim uczestnika (dane autora mają być w zamkniętej kopercie).

Zdjęcia można przysyłać pod adresem:

Miejski Dom Kultury,

Wielkie Przedmieście 31,

46-300 Olesno

z dopiskiem „25. Oleski Konkurs Fotograficzny”.