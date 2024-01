Reflections, czyli odbicia kobiecych ciał. Kolejny niezwykły kalendarz ze zdjęciami Arkadiusza Branickiego

- Cóż byłby to za rok, gdyby kalendarza zabrakło? Robię to dla maniaków i zbieraczy moich kalendarzy. Co roku kilkadziesiąt sztuk dla tych najbardziej upartych - mówi Arkadiusz Branicki, artysta fotografik z Opola. - Tegoroczny kalendarz jest nieco fikuśny, ponieważ dedykowany jest przedwcześnie zmarłemu Dariuszowi Klimczakowi. Wciąż nie mogę przestać myśleć o Darku, który nas w tym roku pozostawił bez tych wspaniałych „szczudlarzy i hipciów".

Dariusz Klimczak był fotografikiem z Sieradza. Jego prace charakteryzowały się artystycznymi fotomanipulacjami. Zmarł tragicznie w 2023 roku.

- Podziwialiśmy nawzajem swoje prace. Mówiłem mu, że gdybym mógł zacząć jeszcze raz od nowa, to robiłbym zdjęcia właśnie w takim stylu. A Darek mówił to samo o mnie! - dodaje Arkadiusz Branicki. - Zdjęcia do nowego kalendarza wzorowałem na stylu Darka. Nazwałem ten cykl fotografii „Odbicia/ Reflections". Chodzi o lustrzane odbicia.