Oni dają ludziom drugie życie. Opolski Miłosz Bogdanowicz fotograf dziękuje za służbę ratownikom. Niezwykła wystawa w Opolu

W odsłonięciu prezentacji udział wzięli bohaterowie uwiecznieni na fotografiach. Liczą, że wystawa spełni również rolę edukacyjną.

- To dla mnie ogromna duma i szacunek dla kogoś, kto pokazał naszą pracę w końcu od podstaw, od kuchni. W taki sposób podziękował służbom ratunkowym - mówi Jarosław Kostyła, lekarz i dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. - Ludzie nie znają do końca naszej pracy. Wiedza na temat tego, co my robimy, żeby uratować komuś życie, jest nadal znikoma w naszym społeczeństwie.