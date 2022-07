Opolanie mogą wziąć udział w programie "Kręgosłup bez bólu", realizowanym przez szpital we Wrocławiu

Celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Program przeznaczony jest dla osób dorosłych (18 plus), którym dokuczają bóle kręgosłupa, które trwają ponad 3 miesiące. Adresatami są mieszkańcy Opolszczyzny, Śląska i Dolnego Śląska.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy, należy wypełnić dwa kwestionariusze przesiewowe, deklarację udziału oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W zależności od uzyskanego wyniku pacjenci zostaną poinformowani, co należy dalej zrobić:

"Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne do projektu, udasz się na wizytę do lekarza medycyny pracy, który oceni Twój stan zdrowia i zdecyduje z jakiej pomocy możesz skorzystać. Wypełnisz dokumenty rekrutacyjne, które są konieczne do udziału w projekcie" - czytamy w zaproszeniu ze strony szpitala.