Opolanie ruszyli do ZUS-u po emerytury. Bardzo duży wzrost nowych emerytów w regionie Redakcja

O 43 procent rok do roku wzrosła liczba wniosków o przejście na emeryturę, jaka wpłynęła do ZUS-u w Opolu. Mimo zachęt Opolanie nie chcą dłużej pracować. Przyczynia się do tego rekordowa inflacja oraz wysoka waloryzacja emerytur.