Opole. Organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii będą zachęcać opolskich uczniów do realizacji projektów społecznych na rzecz otoczenia

Zwolnieni z Teorii to największa olimpiada projektów społecznych w Polsce. Uczestnicy dobierają się w zespoły, określają problem społeczny, który chcą rozwiązać, planują jak to zrobić i wprowadzają projekt w życie. Każdy, kto ukończy swój projekt, odbiera międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami, stworzony z Project Management Institute ATP. To prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tys. kierowników projektów z całego świata, uznawana przez pracodawców, co pozwala na dalszych etapach życia zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie u młodzieży kompetencji miękkich pożądanych w życiu zawodowym i społecznym. Po dwóch latach pandemii i izolacji najważniejszym zadaniem jest zadbanie o odbudowę relacji międzyludzkich. O tym będą mówić organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy ruszają w trasę do ponad 150 miast i 900 szkół w Polsce. Na tej trasie 22 września znajdą się szkoły w Opolu i Brzegu.