Opolska Lewica domaga się prawa do aborcji. „Tutaj nie ma trzeciej drogi”

W konferencji, którą zorganizowano pod pomnikiem „Opolskiej Nike” wzięły udział „jedynki” z list Lewicy do sejmiku województwa. Kandydaci przekonywali, że będą stali za kobietami murem i zawalczą o ich prawa, w tym prawo do aborcji.

- Lewica w tej sprawie nie stchórzy. To nie jest sprawa światopoglądowa, to jest prawo człowieka. Tutaj nie ma trzeciej drogi. O te prawa chodziło w wyborach 15 października. My stoimy tam, gdzie staliśmy. Niestety niektórym zaczęły pięknie pachnieć kompromisy z 1993 roku. My się nie zawahamy. Lewica zawsze będzie stała po stronie praw kobiet, na wszystkich szczeblach władzy: od sejmu po samorząd – mówił Jerzy Przystajko z Partii Razem, kandydat do sejmiku województwa.