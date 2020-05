Opolski fotograf stworzył galerię... na swoim płocie! Te zdjęcia musicie zobaczyć

Marcin Mufazałów kocha przyrodę i chętnie utrwala ją na fotografiach. Teraz jego prace mogą podziwiać wszyscy, którzy pojawią się przed jego domem.

- Dobra informacja jest taka, że wstęp jest bezpłatny. Zła natomiast - że galeria czynna jest tylko w pogodne dni - żartuje Marcin Mufazałów z Namysłowa. - W czasie epidemii ludzie nie wybiorą się raczej do typowej galerii. Moje prace mogą natomiast obejrzeć na przykład w trakcie popołudniowego spaceru z rodziną. Zdjęcia fotografa z Namysłowa robią wrażenie, bo utrwalona w kadrze przyroda zdaje się z nim współpracować. Widz ma wrażenie, że zwierzęta są na wyciągnięcie ręki. Niewielu wie, że czekanie na jedno ujęcie bywa okupione długimi godzinami, spędzonymi w lesie. I to bez względu na to, czy świeci słońce, czy leje deszcz.

- Jednorazowo wywieszam 27 zdjęć, ale osoby, które wrócą do galerii za jakiś czas nie zawiodą się, bo fotografie będą zmieniane - mówi fotograf z Namysłowa. - Pomysł spodobał się moim kolegom, którzy również utrwalają w kadrze przyrodę i to nie tylko tę opolską. Ich zdjęcia też będzie można oglądać w mojej galerii. Powieje również egzotyką, bo kolega, który fotografował przyrodę afrykańską, zapowiedział, że też pokaże swoje prace na moim płocie. Wiem, że pomysł spodobał się mieszkańcom, a to tylko motywuje mnie do dalszej aktywności.

Przyrodnicze wycieczki stały się już rodzinną tradycją w rodzinie Mufazałówów. Panu Marcinowi w niektórych wyprawach towarzyszy 9-letni syn, Ksawery.

- Fotografowanie natury to zajęcie dla wytrwałych, ale niektóre ujęcia wynagradzają wszystkie niedogodności - mówi Opolanin. - Ogromnym przeżyciem było dla mnie na przykład tropienie z aparatem żubrów w Puszczy Białowieskiej. Ci, którzy nie widzieli ich na żywo, nie podejrzewają nawet, jak ogromne są to zwierzęta. Gdy jeden z nich zaczął uciekać, poczułem tylko, że ziemia się zatrzęsła. Mam ogromny respekt do natury. Ujęcia nie powinny powstawać za wszelką cenę. Przykładowo krowa żubra, która opiekuje się młodymi, może zaatakować, gdy podejdzie się zbyt blisko.

W nietypowej galerii nie zabraknie też zdjęć ptaków. Zobaczycie m.in. zimorodka - barwnego ptaka, żyjącego nad wodami. Jest on niezwykle szybki i niełatwo go dostrzec, a opolskiemu fotografowi udało się go przyłapać podczas posiłku, gdy trzymał w dziobie złapaną rybę. Te i inne zdjęcia zobaczycie w Galerii na płocie, która znajduje się w Namysłowie przy ul. Wierzbowej. Jest czynna tylko w pogodne dni.

