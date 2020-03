Opolski oddział NFZ wspiera naszą akcję "JesteśMY z WAMI"

Jako uczestnicy i uczestniczki tej akcji deklarujemy też, że będziemy zachowywać się odpowiedzialnie, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o siebie.

Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszej akcji. Podziękujmy razem wszystkim zaangażowanym w ochronę naszego zdrowia i życia!

JesteśMY z WAMI. Jak dołączyć do akcji?

1.UDOSTĘPNIJ informację o akcji na swoich social mediach, niech Twoi znajomi dowiedzą się o tym, że możemy być razem i pokazać wsparcie i także nakleją plakat.

2.POBIERZ PLAKAT. Zapisz zdjęcie lub PDF na swoim komputerze.

3.WYDRUKUJ - jeśli masz dostęp do drukarki. Zrób kilka kopii, jeśli to możliwe.

4.NARYSUJ. Twoje dziecko nudzi się w domu? Daj mu zadanie – niech narysuje własny plakat, albo odrysuje ze wzoru. Włącz najmłodszych do zabawy.

5.POWIEŚ PLAKAT w oknie mieszkania, na klatce schodowej, na drzwiach.

6. #ZOSTAŃWDOMU jeśli to możliwe. Chcemy zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zostając w domu wspierasz medyków w swojej pracy.