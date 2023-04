Opolski ZUS już wypłaca emerytom trzynastki. Zobacz, jaki jest harmonogram wypłat [DATY]

Kto ma prawo do wypłaty „trzynastki":

Harmonogram wypłat „trzynastek” to:

Opolski oddział ZUS w piątek (31 marca) rozpoczął akcję wypłacania trzynastych emerytur.

Będą one wypłacane w tym samym terminie, co normalne świadczenie, czyli tak samo jak emerytura czy też renta z tytułu niezdolności do pracy.

- Jeśli ustalony w decyzji o przyznaniu świadczenia stały termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy (1 kwietnia, 10 kwietnia), to ZUS wypłaci je odpowiednio wcześniej - zaznacza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Właśnie w związku z przypadającym na weekend 1 kwietnia już w piątek (31 marca) dodatkowe pieniądze w ramach „trzynastek” otrzymało 19 800 mieszkańców Opolszczyzny.