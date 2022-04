Opolskie dzieci uczą się pomagać nieuleczalnie chorym rówieśnikom. Niecodzienne wydarzenie w teatrze

Na pomysł zorganizowania nietypowego wyjścia do teatru wpadła Małgorzata Kazimierczyk, bizneswoman z Opola. – Chciałam pokazać dzieciom, że wśród ich rówieśników są osoby, które należy otoczyć szczególną opieką – mówi opolanka. – Wiele rodzin hospicyjnych znam osobiście. One dają swoim dzieciom to, co najważniejsze, czyli bezgraniczną miłość. Sen z powiek spędzają im jednak prozaiczne rzeczy, jak specjalistyczny sprzęt. Tę nieocenioną pomoc zapewnia im hospicjum, ale ono również – by działać – potrzebuje naszego wsparcia. Wierzę, że w zbiorowości siła.

Pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu znajduje się 24 nieuleczalnie chorych dzieci z całego województwa. Nie trafiają one do placówki, a swoją walkę prowadzą pod troskliwą opieką najbliższych. – Dzięki domowemu hospicjum mają zapewnione całodobowe wsparcie m.in. lekarskie, pielęgniarskie czy rehabilitacyjne – wylicza Ewelina Tomaszewska, koordynator wolontariatu w dziecięcym hospicjum. – Zaopatrujemy małych pacjentów w leki, niezbędny sprzęt, artykuły higieniczne, po to, aby choroba – zwykle wiążąca się z cierpieniem – była jak najbardziej znośna. Pomagamy dzięki wsparciu naszych darczyńców, dlatego jest ono tak ważne.