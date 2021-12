Opolskie Xaverianum przyznało tegoroczną nagrodę "Żar Serca". Otrzymali ją Magdalena i Mirosław Kopyto

- Jest ona przyznawana osobom, które swoją działalnością i życiową postawą kontynuują dzieło św. Franciszka Ksawerego, które są wierne chrześcijańskim ideałom, pracują na rzecz ludzi oraz działają na rzecz integracji i obalania murów między różnymi środowiskami - wyjaśnia ojciec Jacek Drabik, dyrektor JOFiK "Xaverianum".

Tegorocznymi laureatami zostali państwo Magdalena i Mirosław Kopyto.

Jak czytamy w uzasadnieniu, to dobrzy, kochający się małżonkowie i rodzice. Oboje są muzykami. Ona na co dzień pracuje w szkole muzycznej, on prowadzi własną działalność i jest liderem wspólnoty Dawid oraz nadzwyczajnym szafarzem Komunii św.

Razem współtworzą środowisko związane z Wieczorami Uwielbienia. To ludzie pokazujący czym jest dobro. Zaangażowani w promocję kultury chrześcijańskiej.