Osobowość Roku 2023. Oto kolejni liderzy prestiżowej akcji. Poznaj Ich!

W plebiscycie Osobowość Roku chcemy docenić wyjątkowych, pomysłowych i aktywnych ludzi, którzy wpływają na innych i konsekwentnie dążą do realizacji celów. W gronie nominowanych do tytułu Osobowość Roku 2023 znajdują się artyści, działacze kulturalni, naukowcy, innowacyjni biznesmeni, wolontariusze o wielkim sercu, a także samorządowcy i działacze społeczni.

- Ta dzisiejsza publikacja to nasz kolejny wyraz uznania złożony takim charyzmatycznym Osobowościom, jakimi są nominowani do naszej akcji. Także w te sposób doceniamy to, że mają chęci i siły, aby działać na rzecz innych i rozwoju lokalnej społeczności. A wyniki głosowania, jak zawsze, są w rękach naszych Czytelników - mówi Katarzyna Borek, redakcyjna koordynatorka akcji Osobowość Roku

Exfinder Polska - jak sami siebie przedstawiają - to wiodący operator finansowy o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, specjalizujący się w oferowaniu kompleksowych rozwiązań finansowych. Firma została założona przez ekspertów z ponad dekadą doświadczenia i cieszy się zaufaniem oraz uznaniem zarówno wśród partnerów biznesowych, jak i klientów, co potwierdza stabilność i zaufanie do marki. Dzięki współpracy z ponad 1000 autoryzowanymi agentami na terenie całego kraju, firma dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty, takie jak: kredyty bankowe, leasing, faktoring oraz finansowanie pozabankowe.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju biznesowego naszych partnerów przez oferowanie niezawodnego wsparcia, wiedzy oraz doświadczenia w każdych warunkach rynkowych - twierdzą.

Michał Rudner, BIZNES, Kędzierzyn-Koźle

Jacek Mielcarek

KULTURA, OpoleNominowany za wybitne kreacje artystyczne w jazzie i muzyce eksperymentalnej.

Jacek Mielcarek to etnomuzykolog, kompozytor, autor teksów i felietonista. Jest artystą swobodnie poruszający się między jazzem, tradycyjnymi melodiami a odważną improwizacją. Jego twórczość to symfonia saksofonowych tonów i klarnetowych brzmień, wzbogacona śpiewem.