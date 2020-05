Piastonalia 2020. W tym roku nie będzie studenckiej imprezy w Opolu

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego Piastonalia 2020 zostają odwołane.

Mimo wszelkich prób ratowania największego święta studentów Piastonalia - Juwenalia Opole UO z wielkim żalem ogłaszamy... już tak oficjalnie, że nasze kochane Piasty w tym roku się nie odbędą. Nie przypuszczaliśmy, że kiedykolwiek będzie nam dane pisać takie słowa do Was, naszych kolegów i koleżanek. To z Wami tworzymy wszystkie wspaniałe wydarzenia na uczelni, którymi możemy śmiało się chwalić przed całym krajem.