Piłkarz Odry Opole Miłosz Trojak usłyszał zarzut. Jest oświadczenie zawodnika

Na widok mundurowych wezwanych na interwencję mężczyzna zaczął uciekać. Funkcjonariusze złapali go po pościgu. W jego trakcie doszło do uszkodzenia świetlnej instalacji świątecznej - napisu "OPOLE" przy pomniku.

Nieoficjalne: To piłkarz Odry uciekał przed policjantami

Czytamy, że mógł on stracić nad sobą kontrolę z racji zakończenia rozgrywek ligowych w 2019 roku [w niedzielę Odra Opole bezbramkowo zremisowała z GKS-em Tychy i był to ostatni oficjalny mecz opolskiej drużyny w tym roku - red.], które - jak podkreśla - były dla niego bardzo trudne.

W poniedziałek mieliśmy nieoficjalne informacje, że sprawcą całego zamieszania jest zawodnik Odry Opole. We wtorek piłkarz Miłosz Trojak rozesłał do mediów oświadczenie w sprawie tej sytuacji.

- Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Agnieszka Nierychła. - 25-latek wyraził skruchę, chęć zadośćuczynienia oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Pomimo tych deklaracji o jego losie zdecyduje sąd - zapowiada.

Mecenas Łukasz Wójcik, obrońca Miłosza Trojaka, zaznacza, że zawodnik Odry Opole nie zgodził się z tak postawionymi zarzutami.

- Wyraził jednak skruchę oraz gotowość do naprawienia szkód. Opisał też przebieg zdarzenia oraz złożył wyjaśnienia - mówi.

Co ciekawe, na policję nadal nie zgłosił się taksówkarz, który miał być zaatakowany w niedzielny wieczór. - Policjanci starają się do niego dotrzeć, by sprawdzić, czy nie potrzebuje ich pomocy - stwierdza Agnieszka Nierychła.