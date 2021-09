Po kolorowych opolskich festiwalach zostały na pamiątkę czarno-białe zdjęcia

Pierwszy raz fotografował pan festiwal w 1977 roku. W bardzo młodym wieku miał Rodowicz czy Meca na wyciągnięcie ręki.

To były moje początki fotografowania, mojej pasji. Mieszkałem w Brzegu i należałem do Brzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografowałem rożne imprezy lokalne, ale festiwal w Opolu to było coś magicznego - wtedy przyjeżdżały tu wszystkie gwiazdy - ale i coś, co było na wyciągnięcie ręki właśnie, bo przecież u nas, na Opolszczyźnie. Miałem wtedy 18 lat i żadnej akredytacji.

A jednak zdjęcia powstały…

Zabrałem z domu kultury chyba ze trzy aparaty. Dwa marki Pentaconsix, olbrzymy z obiektywem 180 mm i jeszcze jakiś inny, dodatkowy. To nagromadzenie sprzętu miało spowodować, że każdy, kto na mnie spojrzy, zobaczy fotoreportera, zawodowca. I to się powiodło. Przyjechałem do amfiteatru rano żeby sfotografować próby. One były szczególnie emocjonujące, bo koncert wszyscy widzieli - w amfiteatrze lub w telewizji - a w próbach było coś intymnego niemal. Firm ochroniarskich nie było. Przy wejściach stało ORMO. Jak podszedłem - z opuszczoną głową, ale obwieszony sprzętem - ormowcy się rozsunęli. Pan jest z prasy? Zapytali. Potwierdziłem. Dokumentów nikt nie sprawdzał. Aparaty stały się moją przepustką. Bo też zwykły człowiek wtedy takiego sprzętu i w takich ilościach nie miał.