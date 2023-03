Politechnika Opolska rozpoczyna kolejną ważną inwestycję. Na drugim kampusie przy ul. Prószkowskiej powstanie Newton. Co to takiego?

- To ważna i potrzebna inwestycja dla naszej uczelni - informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej. - Nakłady na infrastrukturę, laboratoria, nowoczesne przestrzenie do nauki są bardzo ważnym elementem rozwoju, który poprawia warunki nauki i pracy. Newton to miejsce, gdzie nasi studenci będą mogli spotykać się, przygotowywać do zajęć.

Będzie się on składał z pięciu modułów, których integralną częścią będzie hol. Kolejne cztery elementy budynku to biblioteka, aula, część dydaktyczna oraz laboratorium IT.

W części bibliotecznej, na parterze zaplanowano także obszar dostępny dla użytkowników zewnętrznych, mieszczący informatorium biblioteczne, strefy czytelnicze, stanowiska pracy indywidualnej i grupowej oraz miejsca komputerowe.