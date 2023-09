"Polska była największą ofiarą drugiej wojny światowej". Opolanie pamiętają o 1 września 1939 roku

- Dziś, po 84 latach od wybuchu II wojny światowej, kiedy mówimy o katach, ofiarach, o karze, o cierpieniu, kiedy używamy słów takich jak dobro i prawda, kiedy zestawiamy ze sobą dobro i zło, to domagamy się nie tylko pamięci. Domagamy się zadośćuczynienia i sprawiedliwości - napisał w swoim liście premier Mateusz Morawiecki.

Na wstępie wojewoda opolski Sławomir Kłosowski odczytał list Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości.

- Polska była największą ofiarą drugiej wojny światowej. Ponieśliśmy proporcjonalnie największe straty. Polacy uczestniczyli w wojnie od pierwszego dnia do ostatniego dnia jej trwania w Europie. W trakcie wojny nigdy nie powstała też jakakolwiek kolaborująca polska instytucja – mówił senator Jerzy Czerwiński.

- Samoloty Luftwaffe, które zbombardowały Wieluń, ten akt bestialstwa i ludobójstwa startowały i lądowały niedaleko stąd, z lotniska Polska Nowa Wieś. To tam rozpoczyna się historia drugiej wojny światowej. Wojny, która była najbardziej bestialską i okrutną wojną w dziejach świata – powiedział poseł Tomasz Kostuś.

Jeden z przemawiających nawiązując do sytuacji na Ukrainie, przypomniał również, że widmo wojny może do nas w przyszłości powrócić, a my powinniśmy temu swoimi czynami i postawą zapobiec za wszelką cenę.