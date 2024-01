Porażka 97:99 Weegree AZS Politechniki Opolskiej ze Śląskiem II Wrocław w meczu 20. kolejki Bank Pekao 1 Ligi. Znowu pokazali serce do walki Krzysztof Marcinkiewicz

Zdjęcie archiwalne. Wiktor Gumiński

W pełnym zwrotów akcji meczu 20. kolejki Bank Pekao 1 Ligi koszykarze Weegree AZS Politechniki Opolskiej przegrali we Wrocławiu z rezerwami Śląska 97:99. Kiedy do przerwy opolanie tracili do rywali 19 punktów, mało kto spodziewał się, że będą w stanie się podnieść. Ostatecznie o wyniku meczu zadecydowała dogrywka.