Poważne roszady kadrowe w Uni Opole. Zmieni się połowa składu

Dla 52-letniego włoskiego szkoleniowca najbliższy sezon będzie szóstym kolejnym, w którym poprowadzi Uni. Poza przedłużeniem współpracy z nim, opolski klub poinformował już oficjalnie, że w pozostają w nim libero (a zarazem kapitan) Adriana Adamek oraz rozgrywająca Pola Janicka.

Wiadomo już także, że nową zawodniczka opolanek została środkowa Katarzyna Połeć. Ta 34-letnia siatkarka w latach 2020-2023 reprezentowała ona Grupy Azoty Chemika Police. Wcześniej natomiast grała w takich klubach jak Pałac Bydgoszcz, Legionovia Legionowo czy Wisła Warszawa. Ma na koncie również występy w reprezentacji Polski. Rozwój jej kariery mocno wyhamowała jednak poważna kontuzja (zerwanie ścięgna Achillesa), jakiej doznała w grudniu 2020 roku.

Ponadto mówi się, że nową rozgrywającą Uni ma zostać Julia Bińczycka, ostatnio występująca w Developresie Bella Dolina Rzeszów. W tym przypadku niejako ma dojść do wymiany, ponieważ w drugą stronę prawdopodobnie powędruje Gabriela Makarowska-Kulej. Wiele wskazuje też na to, że do Grotu Budowlanych Łódź przeniesie się przyjmująca Kinga Stronias.