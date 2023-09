Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasza na pierwszą w tym sezonie premierę. Spektakl inspirowany Brzechwą powstał, by łączyć pokolenia

Akcja spektaklu „Brzechwatorium” toczy się w domu starców.

– To przestrzeń, w której żyją ludzie trochę zapomniani, ale wydarzy coś, co postawi ich na nogi. Co? Nie wiem, może odwiedzi ich Brzechwa? Jego poezja, ta metafora będzie dla nich lekarstwem, czymś, co sprawi, że znów zaczną się uśmiechać, dostrzegać piękno i sens życia – mówi Marian Pecko.