Przemysław Trytko, piłkarz ze Strzelec Opolskich, miał barwną karierę. Ciekawych przeżyć doświadczył w Polsce, w Niemczech i w Kazachstanie

Ale czy to właśnie nie kłopoty zdrowotne sprawiły, że w czerwcu postanowiłeś odwiesić buty na kołku? Tak, to była główna przyczyna. Grając ostatni sezon w barwach PPO Piasta Strzelce Opolskie czułem, że mój organizm odmawia mi posłuszeństwa nawet na niższym, 4-ligowym poziomie. Regularnie miewałem problemy zdrowotne. Przeszkadzało mi to nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Serce by chciało jeszcze pograć, lecz ciało powiedziało „stop”. Kiedyś, z racji wieku, było mi nieco łatwiej uporać się z kontuzjami, lecz doświadczyłem przez nie kilku trudnych momentów. Taki miał miejsce choćby w 2012 roku, kiedy to po drugim zerwaniu więzadeł w kolanie nikt w Polsce mnie nie chciał. I wylądowałem w 4 lidze niemieckiej …

Niemcy

Poziom w 4 lidze niemieckiej był dużo niższy od tego w polskiej ekstraklasie? Dla mnie osobiście to była degradacja. Nie przeszedłem z Jagiellonii Białystok do Carl Zeiss Jeny dlatego, że chciałem bądź też dostałem dużo lepszy kontrakt. Po tym, jak wyleczyłem się po drugim w karierze zerwaniu więzadeł w kolanie, nikt w Polsce mnie nie chciał. Klub z Jeny prowadził jednak wtedy Petrik Sander, czyli trener, z którym pracowałem wcześniej w Energie Cottbus. Jak na 4 ligę, Carl Zeiss był dużym klubem, z ładnym ośrodkiem treningowym i ambicjami powrotu na poziom centralny. Nie byłem jednak szczególnie zadowolony, kiedy do niego trafiałem, choć był to lepszy ruch niż przenosiny do Olimpii Zambrów czy Ruchu Radzionków. Chciałem jeszcze kiedyś zaistnieć w poważnej piłce i stąd, choć wyłącznie z konieczności, podjąłem decyzję o próbie odbudowania się w Carl Zeissie.

Paradoksalnie to wtedy jednak zagrałeś chyba z najmocniejszym rywalem w karierze. W Pucharze Niemiec mierzyliście się z Bayerem Leverkusen, naszpikowanym wtedy reprezentantami niemieckiej kadry narodowej. Co więcej, to był mój pierwszy mecz w barwach Carl Zeissu. Wystąpiłem wtedy na „dziesiątce”, jako ofensywny pomocnik. Trener uważał, że po tak poważnych kontuzjach nie powinienem od razu grać jako wysunięty napastnik, który cały czas musi mocno walczyć z obrońcami. Bayer potraktował mecz z nami jako przetarcie przed Bundesligą, ale wyszedł w galowym składzie i pokonał nas 4:0. Pamiętam natomiast, że jedyny raz zagroziliśmy mu po moim strzale. Obronił go jednak nie byle kto, bo Bernd Leno - obecnie zawodnik Fulham FC, a wcześniej golkiper Arsenalu i reprezentacji Niemiec. Choć ogólnie nie mieliśmy nic do powiedzenia, była to dla nas ciekawa przygoda.

Masz na myśli wyłącznie kwestie charakterologiczne? Tak. Zdarzały mi się na treningach kłótnie, nie bałem się odezwać. Czasami przychodziłem do szatni w koszulce reprezentacji Polski czy Ajaxu Amsterdam, co z perspektywy czasu uważam za niepotrzebne. Nieszczególnie przykładałem się też do nauki języka niemieckiego, bo miałem w głowie, że docelowo i tak będę chciał wrócić do Polski. To wszystko utrudniało mi funkcjonowanie w zespole. Z drugiej strony, trener Sander mógł odpuścić i odstawić mnie lekką ręką, a jednak zawsze walczył o to, bym przynajmniej zadebiutował w Bundeslidze. Koniec końców tak się stało, ale już nie pod jego wodzą, tylko za kadencji Bojana Prasnikara. Dzięki temu miałem poczucie, że w Niemczech nie przebywałem całkowicie na darmo. Po dwóch latach w Energie uznałem jednak, że czas wrócić do Polski i zacząć występować w każdym meczu.

Z perspektywy czasu, 9 minut spędzonych na boisku w meczu Bundesligi z MSV Duisburg traktujesz jako nagrodę? Choć wielkiej kariery tam nie zrobiłem, ten epizod wywołuje uśmiech na moich ustach, ponieważ po prostu go sobie wywalczyłem. Przez pierwsze pół roku pobytu w Energie grałem tylko w rezerwach. Po zimowym okresie przygotowawczym, na którym pokazałem się z niezłej strony, trener Sander dał mi do zrozumienia, że traktuje mnie jak członka pierwszej drużyny. Nie gwarantował mi regularnej gry, ale zaznaczył, że mam szansę na debiut. Byłem na ławce między innymi w wyjazdowych meczach z HSV Hamburg czy Borussią Dortmund. Dwa dni przed tym drugim spotkaniem, szkoleniowiec powiedział mi, że gdyby w końcówce mecz był „zamknięty”, to dostanę kilka minut do zagrania na oczach 80 tysięcy widzów. Już się mocno rozgrzewałem, szczególnie że dość niespodziewanie prowadziliśmy 3:1. W 86. minucie Borussia zdobyła jednak kontaktowego gola i trener postawił ostatecznie na innego zawodnika. A na drugi dzień poważnie uszkodziłem łąkotkę … Tak skończył się dla mnie pierwszy sezon w Energie. Jedyny występ w Bundeslidze zaliczyłem właśnie po wyleczeniu tej kontuzji. Potem jeszcze parę razy usiadłem na ławce i to by było na tyle. Od grudnia 2007 roku byłem już w stu procentach przekonany, że po zakończeniu sezonu chcę zmienić otoczenie.

W Energie zetknąłeś się z zupełnie innym piłkarskim światem niż w Polsce? Poziomu piłkarskiego w Niemczech aż tak bardzo bym nie gloryfikował. Dużo większa różnica była natomiast pod względem organizacyjnym. W tym aspekcie to były naprawdę dwa różne światy. Jako piłkarz Energie przychodziłem do klubu i nie przejmowałem się niczym poza grą w piłkę. Nie pojawiały się tam w ogóle tematy pensji czy sprzętu. By odbyć odnowę biologiczną, nie trzeba było wcale jeździć po publicznych basenach. Nie spotkałem się też ani razu z sytuacją, by młodzi zawodnicy nosili piłki bądź inne akcesoria treningowe. Do tego byli zatrudnieni inni ludzie.

Kazachstan

FK Atyrau (2016)

Nie jest tajemnicą, że wyjechałeś na rok do Kazachstanu ze względów finansowych. Ale czy można powiedzieć, że były to lekko i przyjemnie zarobione pieniądze?

Praca była taka sama jak w Polsce, tylko dużo lepiej płatna. W przypadku porównywalnych ofert, na pewno nie zdecydowałbym się na wyjazd do Kazachstanu. Cała historia zaczęła się od przyjścia do Korony Kielce Sergieja Chiżniczenki. Gra w Polsce miała być dla niego tylko odskocznią do ligi zachodniej, a tymczasem okazało się, że to ja występowałem regularnie, a on niekoniecznie. Widząc to, później przez kilka miesięcy jego agent namawiał mnie, bym spróbował swoich sił w Kazachstanie. Zaproponował, bym pojechał na kilkudniowy obóz do FK Atyrau i po nim samemu podjął decyzję. Na testach było wtedy siedmiu napastników. Spodobałem się trenerowi na tyle, że zostałem na cały sezon (rozgrywki w Kazachstanie toczą się systemem wiosna - jesień - red.).

Zapytam trochę inaczej: czy każdy zawodnik by się tam bez problemu odnalazł?

Nie jest to kraj dla każdego. W styczniu i lutym generalnie nie lata się do Kazachstanu, bo jest tam zbyt zimno, po -20, -30 stopni. Dlatego też tamtejsze zespoły trenują wtedy w Turcji i właśnie tam również ja rozpocząłem swoją przygodę z FK Atyrau. Do Kazachstanu przenieśliśmy się dopiero w marcu. Pamiętam historię, jak jeden Hiszpan z FK Aktobe po tygodniu pobytu w Kazachstanie wyszedł nocą przez okno, pojechał na lotnisko i dopiero po powrocie do ojczyzny odezwał się do kapitana drużyny. Nie chciał żadnych pieniędzy, tylko poinformował go, że po prostu nie wytrzyma życia w Kazachstanie. Nie jestem tym szczególnie zaskoczony, ponieważ i u nas warunki mieszkalne nie były zbyt komfortowe. Dysponowaliśmy dwuosobowymi pokojami w bazie klubowej, gdzie nikt nie przywiązywał zbyt dużej wagi do estetyki. Z czasem się do tego przyzwyczaiłem, ale nawet gdyby mi dobrze płacili, to kilku lat bym tam raczej nie wytrzymał.