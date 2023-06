PSL proponuje utworzenie młodzieżowych rad dzielnic i zwiększenie funduszu sołeckiego. Chodzi o zapewnienie młodym wpływu na otoczenie

Jednak sam pomysł utworzenia młodzieżowych rad dzielnic nie wystarczy. Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego zwraca uwagę, że potrzeba także wykorzystać fundusz sołecki, poprzez zwiększenie kwot zwrotu z budżetu państwa dla samorządów gmin, które uczestniczą w tym funduszu.

- Pozwoli to zwiększyć nakłady w skali kraju na fundusz ze 150 mln do 600 mln zł. Nie zrujnuje to budżetu, a pozwoli to sołectwom lepiej zarządzać swoimi małymi ojczyznami – wyjaśnia Konopka.