Pudu jadą do Opola. Opolski ogród zoologiczny rozpoczyna hodowlę jednego z najmniejszych jeleni świata

- To maleńki jeleń z Ameryki Południowej. Dzięki temu, że do naszych samców przyjadą dwie samice hodowla będzie mogła u nas ruszyć ponownie. Już kiedyś rozmnażaliśmy ten gatunek, a następnie wysyłaliśmy do innych ogrodów w ramach programu ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem - mówi Piotr Domaszewski asystent w opolskim ogrodzie zoologicznym.