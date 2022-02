Punkt wymazów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu działa już w nowym miejscu

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18:

W niedziele i święta dla wszystkich pacjentów zgłaszających się do przyjęcia na oddziały wymazy będą wykonywane w Punkcie Przyjęć Planowych.

Pacjenci przyjmowani na SOR mają wykonywane wymazy bezpośrednio na tym oddziale.

Z obowiązkowego wykonania wymazów mogą być zwolnieni pacjenci, którzy przechorowali Covid-19 (do 3 miesięcy wstecz), mają to udokumentowane, np. w karcie wypisu ze szpitala czy informacji w Krajowym Rejestrze Medycznym Covid i – co ważne - nie mają objawów zakażenia SARS-CoV2.

Więcej informacji o odpłatnych testach antygenowych i PCR-NAAT można znaleźć NA STRONIE INTERNETOWEJ, w zakładce „Covid-19”, w zakładce „Testy”.