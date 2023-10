Ranking Szanghajski uczelni świata. Politechnika Opolska wśród 150 najlepszych szkół wyższych!

- Wejście do tego zestawienia jest bezprecedensowym osiągnięciem - mówi Anna Kułynycz, rzeczniczka Politechniki Opolskiej. – Nasza uczelnia została wysoko oceniona w dwóch obszarach: Mechanical Engineering oraz Instruments Science & Technology. Według kryteriów rankingu w obszarze Mechanical Engineering Politechnika Opolska jest najlepszą uczelnią w kraju.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. W tym roku oceniano ok. 1,9 tysiąca uczelni ze 104 krajów. Osobne listy są typowane dla 54 dyscypliny naukowe podzielone pomiędzy 5 dziedzin - nauki przyrodnicze, medyczne, społeczne, nauki o życiu oraz nauki techniczne i inżynierskie. W obszarze Mechanical Engineering Politechnika Opolska została oceniona najwyżej spośród polskich uczelni, a oceniono jeszcze Politechnikę Gdańską, Politechnikę Lubelską i Politechnikę Wrocławską.